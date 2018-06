Gruppi di cosacchi pattuglieranno la città di Rostov sul Don durante i Mondiali, assicurandosi che le coppie omosessuali non si scambino effusioni in pubblico. Lo riporta The New Times: trecento cosacchi affiancheranno la polizia regolare, facendo rispettare la legge contro la propaganda omosessuale ai minori, che di fatto proibisce manifestazioni pubbliche di orientamenti sessuali non tradizionali.



LE PAROLE DEL LEADER - Il leader dei cosacchi locali Oleg Barannikov ha dichiarato: "Se vediamo due uomini baciarsi, lo comunichiamo alla polizia poi spetterà alla polizia decidere cosa fare". Totalmente fedeli a Vladimir Putin, i cosacchi formano gruppi paramilitari impegnati a salvaguardare l'ordine pubblico nelle città russe. I vigilantes si sono distinti per la violenza con la quale hanno represso le proteste in occasione dell'inaugurazione di Putin per il suo quarto mandato presidenziale.