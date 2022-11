Nella serata di ieri, martedì 22 novembre 2022, su Rai1 la partita dei Mondiali di calcio Francia-Australia, in onda dalle 20 alle 22, ha conquistato 5.478.000 spettatori pari al 24.8% di share (primo tempo a 5.745.000 e il 26.4%, secondo tempo a 5.216.000 e il 23.2%). A seguire Il Circolo dei Mondiali interessa 1.358.000 spettatori pari all’8.2% (in crescita modesta rispetto all'esordio).



Nella prima serata di ieri, quindi, i Mondiali hanno sbaragliato la concorrenza: su Canale5 l’esordio di Con l’Aiuto del Cielo ha incollato davanti al video 2.196.000 spettatori con uno share del 12.9%. Su Rai2 Il Collegio arriva a 1.034.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 Le Iene Show ha raccolto 1.318.000 spettatori e il 10.5% Su Rai3 Cartabianca è seguito da 1.035.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 963.000 spettatori (6.8%). Su La7 DiMartedì riparte da 1.389.000 spettatori pari all’8.3%. Su Tv8 Chi vuole Sposare mia Mamma o mio Papà? segna 218.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Trappola in fonda al mare è visto da 360.000 spettatori (2.1%).