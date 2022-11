Ieri, con la cerimonia inaugurale di Qatar 2022 e con la partita fra Qatar ed Ecuador, sono iniziati anche i Mondiali degli ascolti televisivi. La cerimonia di apertura di Qatar 2022, su Rai1, con inizio alle 15.37, è stata seguita da 4 milioni e 100 mila spettatori con il 30,1% di share: a seguire, il match inaugurale Qatar-Ecuador, vinto dai sudamericani 2-0, ha registrato uno share del 29.5% e ha tenuto davanti a Rai1 4 milioni e 657mila spettatori.



Da notare come Austria-Italia, la partita amichevole della Nazionale, ha incollato alla tv (su Ra1), 4.117.000 spettatori pari al 20.1% di share. La prima serata televisiva dell'Italia ha dunque perso la battaglia degli ascolti con il pomeriggio mondiale. Sarà anche il 'peggior Mondiale' della storia, travolto da scandali e polemiche ancor prima di iniziare, ma gli italiani davanti alla TV per ora hanno risposto 'presente', anche senza gli Azzurri in campo. D'altro canto anche i Mondiali del 2018, pure quelli senza l'Italia, in TV (sui canali Mediaset) furono un successo.