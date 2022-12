insono ormai entrati nella loro fase più calda, che continua, dopo la sfida tra Francia e Polonia, con il quartoin programmaall'Al Bayt Stadium di Al Khor:di Garethaffronta ildi Aliou, la vincente della cui sfida affronterà proprio la nazionale di Didier Deschamps sabato prossimo, nei quarti di finale. Gli inglesi sono reduci dal primo posto nel Gruppo B, con due vittorie e un pari, mentre il Senegal è arrivato secondo nel Gruppo A, dopo aver superato l'Ecuador. Sfida tra i Tre Leoni e i Leoni della Teranga, tutt'altro che già scontata: da una parte l'alfiere del Tottenham Harry Kane e il gioiello Jude Bellingham, dall'altra la punta della Salernitana Boulaye Dia e il condottiero ex Napoli Kalidou Koulibaly.Si tratta della prima sfida tra Inghilterra e Senegal. I Tre Leoni non hanno mai perso in sette precedenti del Mondiale contro squadre africane (4V, 3N). L'unica nella fase a eliminazione diretta è stata contro il Camerun nei quarti di finale del 1990, quando vinse 3-2 dopo i tempi supplementari, con gol di David Platt e due rigori di Gary Lineker. Le Nazionali africane hanno perso otto delle nove partite nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo contro squadre europee, con l’unica eccezione del 2020, quando il Senegal si impose per 2-1 sulla Svezia agli ottavi di finale.Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden.E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Ciss, N. Mendy; Diatta, Ndiaye, Sarr; Dia.