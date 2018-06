Il suo nome riecheggia spesso nel mercato Lazio. "Un colpo alla Klose" è diventato oramai simbolo di acquisto di esperienza ed altissimo tasso qualitativo. La sua Germania è partita malissimo ai Mondiali, competizione di casa per l'ex Lazio Klose. Il primo dello staff a rilasciare dichiarazione dopo la sconfitta cotnro il Messico è stato Miroslav Klose: "Difficile spiegare una giornata come questa. La partita è stata dura, lo hanno visto tutti. Dobbiamo cambiare la mentalità, immediatamente. Non abbiamo parlato, lo faremo in questi giorni. Abbiamo visto tante cose su cui lavorare”. L'idea, di fondo, è che alla Germenia manchi una vera punta: “No, non è mancato uno come Klose…”.