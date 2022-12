Nel Mondiale in Qatar l'Inter ha stabilito un record: il club nerazzurro ha sempre avuto un giocatore nella finale di un Mondiale dal 1982 a oggi. Un traguardo particolare da condividere con il Bayern Monaco, che in questo torneo in finale ha portato Upamecano, Pavard, Coman e Lucas Hernandez, tutti con la Francia. L'Inter invece ha Lautaro Martinez, nell'Argentina.