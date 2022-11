La Germania non ci sta. Dopo il caso e le polemiche scatenate dalle misure adottate dalla Fifa, come l'ammonizione preventiva, per scoraggiare l'utilizzo delle fasce arcobaleno al braccio dei capitani delle nazioni che si volevano schierare a favore dei diritti umani, è arrivata la dura condanna da parte della federazione tedesca.



LE PAROLE DELLA FEDERAZIONE - Questo quanto comunicato da Bernd Neuendorf, presidente della DFB, e dal team manager Oliver Bierhoff: "Era una chiara minaccia contro di noi. Ci hanno minacciato di sanzioni sportive. È stata una dimostrazione di potere senza precedenti da parte della FIFA. Neuer è molto deluso di non poter indossare la fascia. Questo non ha più a che fare con il calcio. C'è molta rabbia. E' una censura, esprimeremo comunque i nostri valori".