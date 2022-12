Si chiudono i Mondiali in Qatar. La Rai ha deciso di affidare ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro la telecronaca della finale Argentina-Francia. Niente big match quindi per la coppia Stefano Bizzotto-Daniele Adani cui è stata affidata la finale per il terzo-quarto posto. I due saranno inoltre presenti alla cerimonia di chiusura che si terrà domenica 18 dicembre 2022 alle 14:30.