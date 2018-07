Favorito era alla vigilia, favorito resta tutt'ora. Anzi, dopo la limpida vittoria sulla Serbia, la quota del Brasile campione del mondo è ulteriormente calata, assestandosi a 5,00 sul tabellone SNAI. Ora però c'è da fare i conti con una brillantissima Francia, vicinissima a 5,25. Il primo scoglio ad eliminazione diretta per la Seleçao è un Messico bifronte, nel match di domani pomeriggio in programma a Samara: vivo e spigliato nelle prime due partite, contro Germania e Corea del Sud, disastroso nella terza, contro la Svezia. Il pronostico è come prevedibile tutto dalla parte del Brasile: l'«1» verdeoro al 90' è a 1,50, il «2» si situa ad alta quota, 7,75. L'opzione pareggio, che aprirebbe la strada ai supplementari, vale 4 volte la scommessa. Prudenti i quotisti SNAI sulla possibilità di una goleada o comunque su un match ricco di reti: Under e Over si equivalgono (1,87 e 1,85 rispettivamente). In prima fila la batteria brasiliana di possibili marcatori: Neymar finora è stato tutt'altro che implacabile (una rete), ma una sua firma sul match ha la quota più bassa, 2,00. Lo segue a 2,50 Gabriel Jesus, che finora non ha mai visto la porta. A 3,00 il provvidenziale Coutinho, che nelle prime due partite con due gol ha tenuto a galla il Brasile. Nel Messico, occhio a “Chicharito” Hernandez, a 4,50.