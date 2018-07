Grande sfida invece fra Russia e Croazia: i padroni di casa sono lanciatissimi dopo l’eliminazione della Spagna e l’enorme seguito di pubblico che li accompagna ogni partita rende lo stadio un inferno per le squadre avversarie. La Croazia rimane probabilmente una spanna sopra, ma il quarto di finale col brivido ha minato alcune sicurezze dei balcanici. Sulla lavagna di Stanleybet Modric e compagni sono comunque i favoriti a 2.25, mentre il trionfo dei russi è opzionato a 3.80. Il risultato di parità dopo i tempi regolamentari, invece, è piazzato a 3.00 volte la posta giocata. La sfida dei cannonieri in questo match verrà probabilmente giocata fra Smolov e Mandzukic, le cui segnature sono offerte entrambe a 3.00.