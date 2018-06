Passando a domenica, alle 16.00 si affronteranno allo stadio Luzniki di Mosca i padroni di casa della Russia e la Spagna: per Stanleybet le Furie Rosse sono nettamente favorite a 1.60, ma la Russia sta sorprendendo tutti e una sua vittoria è difficile ma non impossibile a quota 6.85; buone chance che la partita si prolunghi fino ai supplementari, con il pareggio che si assesta a 3.70. Il copione è il solito delle altre sfide, l’Under 2.5 è l’opzione preferita dai bookie a 1.65 contro il 2.15 per l’Over. I principali indiziati a timbrare il cartellino dei marcatori tra i russi sono Dzyuba e Smolov, entrambi a 6.50, mentre nella selezione guidata da Hierro primeggiano Diego Costa (5.50) e Iago Aspas (6.25).