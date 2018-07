Dopo due giorni di riposo, i Mondiali di calcio ritornano con le grandi sfide dei quarti di finale. Si parte già domani con Uruguay-Francia e Brasile-Belgio. La selezione di Tabarez è stata la squadra che, risultati alla mano, è risultata la migliore sin qui; solo vittorie per la Celeste e tutte conquistate nei tempi regolamentari, eppure, per il bookmaker d’oltremanica di Stanleybet - si legge in una nota - è la Francia ad essere favorita. È 2.04 la quota per un successo dei Bleus, diventati a mondiale in corso sempre più una delle grandi favorite e aiutati nella prossima sfida anche dall’infortunio occorso a Edinson Cavani, mattatore fin qui nelle sfide del suo Uruguay e grande assente del match di domani. Un successo dei sudamericani è quindi affidato alla vena realizzativa di Suarez e ad una squadra che parla tanto italiano, ma per i bookie è più difficile a 4.30. L’ipotesi dei tempi supplementari non è da scartare e il pareggio nell’arco dei novanta minuti è bancato a 3.15. Doveva essere una sfida tra due fortissime coppie del gol ma, mentre la Francia potrà contare appieno sia su Mbappè (dato marcatore a 3.00 ) e Griezmann (2.75), l’Uruguay avrà a disposizione il solo il pistolero Suarez (3.25) e la riserva Stuani (4.25).