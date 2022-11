Era stata la sorpresa quattro anni fa in Russia, arrivando fino in fondo, fino alla finaleNon può più esserlo in Qatar, dove gli occhi di molti saranno puntati anche sulla formazione croataSarà illa rivale numero uno nel girone F, con Marocco e Canada sulla carta destinate a fare da comparsa. Cambiamenti ce ne sono stati rispetto alla finale di Mosca.E anche se lo fosse, la consapevolezza che quel Mondiale ha dato ai vatreni colmerebbe il gap.. E allora il sogno non può che essere quello di ripetersi, magari portando questa volta in mezzo a loro, anche la coppa più prestigiata che ci sia.Mercoledì 23 novembre, ore 11: Marocco-Croazia.Domenica 27 novembre, ore 17: Croazia-CanadaGiovedì 1 dicembre, ore 16: Croazia-Belgio.PORTIERI:Livakovic, Ivusic, Grbic.DIFENSORI: Vida, Lovren, Barisic, Juranovic, Gvardiol, Sosa, Stanisic, Erlic, Sutalo.CENTROCAMPISTIModric, Kovavic, Brozovic, Pasalic, Vlasic, Maier, Jakic, Susic.ATTACCANTIPerisic, Kramaric, Petkovic, Orsic, Budimir, Livaja.Qualificati come primi nel gruppo H davanti a Russia, Slovacchia e Slovenia. Sette vittorie in 10 partite e una sola sconfitta, fuori casa contro la Slovenia. Percorso di ottimo livello, sublimato dalla qualificazione alle semifinali di Nations League, per arrivare nel migliore dei modi al Mondiale in Qatar.Un nome e un cognome,Lo era già quattro anni fa, lo è a maggior ragione oggi. Nonostante l'età (36 anni), il centrocampista del Real Madrid arriva all'ultimo grande ballo con la maglia a scacchi nel migliore dei modi.e ancora centrale in questo Real nonostante l'arrivo di tanti talenti giovani come Tchouameni e Camavinga.a formare un reparto che forse non ha eguali in tutto il panorama internazionale.più forte e maturo di quattro anni fa. L"Italia" però non finisce con questi nomi, dal campionato italiano, Dalic ha convocato anche Erlic (Sassuolo), Pasalic (Atalanta) e Vlasic (Torino).Probabile formazione -Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Barisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Vlasic, Kramaric, Perisic.