. E’ quanto avverrà, dal prossimo 20 novembre al 18 dicembre 2022, in, host-country ufficiale della 22ª edizione della. Solo nel 2017 (a cinque anni dalla kermesse iridata),, oltre che in progetti per la realizzazione di nuove aree residenziali (negli ultimi 10 anni la popolazione del Qatar è passata da 700 mila a 2,9 milioni di abitanti)., con investimenti per la ristrutturazione e la costruzione degli(sedi delle gare ufficiali) pari a(otto in sei diverse località). Il Mondiale qatariota non sarà soltanto il più importante evento sportivo su scala mondiale, ma anche il volano per una serie di attività che toccano diversi ambiti economico-industriali. Per la costruzione di, ad esempio, sono stati spesi, fino ad oggi,. Altrihanno impattato, positivamente, sul(la crescita della capacità ricettiva-alberghiera in Qatar, grazie al Mondiale, è di 90 mila nuove stanze in alberghi minimo 5 stelle), anche se. Un evento iridato come la Fifa World Cup genera anche investimenti nel settore della(come nel caso delle Olimpiadi l’obiettivo primario è prevenire potenziali attacchi terroristici): circa. Tutto questo fiume di denaro, nell’anno dell’evento (il 2022) influenzerà la. Da non sottovalutare infine l’attenzione mediatica generata.. Di fatto uno “spot”, della durata di un mese, sul ricco Paese della penisola araba, così come sulle strutture e infrastrutture di ultima generazione (messe in campo per ospitare l’evento iridato).(una percentuale mai spesa, nella storia dell'economia mondiale, da un singolo Stato). Tra le opere più importanti, ad esempio, vi è la costruzione della. Questi investimenti, così come l’essere riusciti a portare a casa, a sorpresa (vincendo, nel 2010, per 14 voti a 8 sugli Stati Uniti), il Mondiale di calcio,. Soprattutto nel confronto con, esplosi economicamente molti anni prima dei qatarioti, ma che non hanno mai utilizzato lo sport, e nello specifico il calcio, come un “”, ovvero come uno strumento di credibilità e accreditamento internazionale.