. È questa l’aura che circonda la. I Diavoli Rossi arrivano dal loro miglior piazzamento nella storia dei Mondiali,, celebrato in patria come un trionfo, ma si trovano in un momento diCapace di risultati mai visti prima in termini di continuità, anche se troppo spesso arrestatasi a degli onorevoli quarti di finale, la. Alcuni tra i migliori esponenti di una nidiata di talenti irripetibile nella storia calcistica del Belgio hanno già salutato, vedasi, altri si preparano a farlo., alla guida dal 2016. Attualmenteche ha dominato per 3 anni consecutivi, al Belgio però è sempre mancato il centesimo per fare la lira e l’ultimo treno potrebbe essere ormai già passato. A Doha ci arrivano non più tra il novero delle favorite, cosa che potrebbe non spiacere a una nazionale che ha dimostrato di non saper gestire il carico delle pressioni.: Koen Casteels (Wolfsburg), Thibaut Courtois (Real Madrid), Simon Mignolet (Club Brugge): Toby Alderweireld (Anversa), Zeno Debast (Anderlecht), Leander Dendoncker (Aston Villa), Wout Faes (Leicester), Arthur Nicolas Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht).: Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Timothy Castagne (Leicester), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund), Thomas Meunier (Borussia Dortmund), Kevin De Bruyne (Manchester City), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Leicester), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Atletico Madrid).: Michy Batshuayi (Fenerbahce), Charles De Ketelaere (Milan), Jeremy Doku (Rennes), Eden Hazard (Real Madrid), Romelu Lukaku (Inter), Dries Mertens (Galatasaray), Lois Openda (Lens), Leandro Trossard (Brighton).Come spesso capitato negli ultimi anni,Grazie all’ottima posizione nel ranking, Hazard e compagni sono stati inseriti in un gruppo con Galles, Repubblica Ceca, Estonia e Bielorussia., collezionando sei vittorie e due pareggi.· Belgio-Canada, 23 novembre· Belgio-Marocco, 27 novembre· Belgio-Croazia, 1 dicembreSenza troppi giri di parole,Pur avendo, graduatoria dell’ultimo Pallone d’Oro alla mano,, i Red Devils non possono prescindere dal loroe dal. Il problema è cheper contribuire alle fortune dei suoi. E non è neanche scontato che il 7 del Real torni a brillare come quando vestiva la 10 del Chelsea e poteva sedersi al tavolo dei migliori al mondo in questo gioco. Anzi, gli ultimi anni di Eden lo hanno fatto apparire sempre più sulla via del tramonto, con più indisponibilità che presenze.In attesa, e nella speranza, di loro due, questa, entrambi al loro picco massimo in carriera. Dovranno portare avanti loro la baracca in un gruppo tutt’altro che scontato. I. In molti avrebbero preferito una ricostruzione più rapida e. L’experò si è affidato ancora una volta ai suoi uomini e terrà fuori, almeno all’inizio, le nuove leve.su tutti, pupillo di de Zerbi ale da tanti acclamato al posto di Hazard, ma anchee uncui il Mondiale potrà fare solo che bene dopo un inizio difficile al. Altri due rossoneri sono tra gli esclusi eccellenti (), in una squadra che porta 3 giocatori del(Faes, Castagne e Tielemans, e potevano essere 4 con il tagliato Praet). E non stiamo parlando della squadra dei miracoli di Ranieri, ma di una versione che stenta in Premier quest’anno.simile a quella fatta dalle Foxes qualche anno fa, ma nella Coppa del Mondo tutto è possibile.