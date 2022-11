”. È quanto recita il cartellone che accoglie chiunque atterri aUn invito a godersela questa vita, ad affrontare col sorriso qualsiasi cosa avvenga nella nostra esistenza, le gioie ma anche i dolori. E Pura Vida dovranno averlo ripetuto in tanti degli oltre 5 milioni di abitanti quando,Una rete che è valsa il biglietto per ilai Ticos, ormai. Qualificati dunque per ultimi,, dopo la prima ad Italia ’90. I centramericani sono stati capaci di una continuità notevole, avendo. Certo,La Sele allorae a battere la Grecia per poi. Ci riproverà quest’anno con alla guida il colombiano Luis Fernando, uno che sa come si fa, avendo già portato al torneoa Germania 2006 eproprio in Brasile. Anche quest’anno l’urna non è stata benevola: ci saràma ai Ticos ormai non spaventa nulla. Secondo ad aver annunciato i convocati in ordine cronologico,(ormai al capolinea dopo tanti successi)(ma forse un po’ troppo acerbo per una manifestazione del genere).: Alvarado (Herediano), Navas (PSG), Sequeira (Club Deportivo Lugo);: Calvo (Konyaspor), Chacon (Colorado Rapids), Duarte (Al-Wheda), Fuller (Herdiano), Martinez (San Carlos), Matarrita (Cincinnati), Oviedo (Real Salt Lake), Vargas (Milionarios FC), Waston (Saprissa);: Aguilera (Nottingham Forrest), Bennette (Sunderland), Borges (Alajuelense), Hernandez (Puntarenas), Lopez (Herdiano), Ruiz (Alajuelense), Salas (Saprissa), Tejeda (Herdiano), Torres (Herdiano), Wilson (Municipal Grecia), Zamora (Saprissa);: Campbell (Leon), Contreras (Herdiano), Venegas (Alajuelense)Il cammino del Costa Rica verso Doha è statodi tutte le nazioni che parteciperanno al Mondiale. In un, i Ticos avevano iniziato malissimo:, quello utile per conquistarsi lo spareggio contro la vincitrice del girone oceanico.Spagna–Costa Rica, 23 novembreGiappone–Costa Rica, 27 novembreCosta Rica–Germania, 1 dicembreNelle mani di. Il portiere delè un mito nel suo Paese e, anche se poco utilizzato al, dove, saprà farsi trovare pronto all’appuntamento più importante dell’anno. Le parate del giocatore che è stato ad un passo dalin estate però potrebbero non bastare. I Ticos sono ancora fermi alla squadra dei miracoli del 2014, l’espressione massima del calcio costaricense.. Dal già citato, 23 presenze con l’Arsenal e 119 in nazionale, ora ai messicani del Leon, all’eterno, un’altra leggenda del calcio in Costa Rica. L’ex Fulham fu il giustiziere dell’Italia in Brasile, ha già annunciato il ritiro dopo la Coppa del Mondo e vuole regalare un’ultima gioia ai suoi connazionali. Ci proverà insieme a una squadra in cui solo in 3 giocano in Europa.. Con tutti i riflettori del mondo del calcio puntati sul Qatar, il, che ha anticipato tutti e lo ha già portato in Inghilterra,