La Germania ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per l'imminente Mondiale in Qatar. La scelta è quella di portare Youssoufa Moukoko, mentre non c'è Robin Gosens. Non ce la fa Timo Werner, esclusione annunciata.



Questo l'elenco completo:



PORTIERI:

Manuel Neuer, Manc-André Ter Stegen, Kevin Trapp



DIFENSORI:

Armel Bella Kotchap, Matthias Ginter, Christian Gunter, Thilo Kehrer, Lukas klostermann, David Raum, Antonio Rudiger, Nico Schlotterbeck, Niklas Sule



CENTROCAMPISTI E ATTACCANTI:

Karim Adeyemi, Jukian Brandt, Niclas Fullkrung, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Mario Gotze, Ilkay Gundogan, Kai Havertz, Jonas Hofmann, Joshua Kimmich, Youssoufa Moukoko, Jamal Musiala, Thomas Muller, Leroy Sané