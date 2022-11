Dopo la netta vittoria contro l'Australia, la Francia ha il primo match point per qualificarsi agli ottavi di finale e proseguire il sogno di confermarsi campioni del Mondo. Per farlo, i Blues dovranno superare la Danimarca, reduce da un deludente 0-0 nell'esordio al Mondiale contro la Tunisia. Quattro anni fa, in Russia, le due nazionali si affrontarono proprio nel girone e la partita terminò 0-0. Una sfida che ormai è diventata un'abitudine al Mondiale, essendosi disputata anche nel 2002 dove vinsero i danesi 2-0 e nel 1998, con la vittoria della Francia 2-1.



LE SCELTE - Il ct della Francia, Didier Deschamps, è alle prese con i tanti forfait; l'ultimo quello di Lucas Hernandez, che sarà sostituito dal fratello, Theo. Qualche dubbio in difesa, dove accanto a Upamecano Varane vince il ballottaggio con Konaté. Confermata invece la mediana a due composta da Tchouameni e Rabiot. In attacco, dietro la certezza Giroud, ci saranno ancora Dembelé, Griezmann e ovviamente, Kylian Mbappé. Nella Danimarca, Cornelius gioca dall'inizio. Panchina a sorpresa per Kjaer.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Deschamps.



DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Nelsson, Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Lindstrom, Damsgaard; Cornelius. CT: Hjulmand.