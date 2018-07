Best Young Players at previous World Cups - ages at time of tournament:



1998 • Michael Owen (18)

2002 • Landon Donovan (20)

2006 • Lukas Podolski (21)

2010 • Thomas Müller (20)

2014 • Paul Pogba (21)

2018 • Kylian Mbappé