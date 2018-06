Un punto farebbe felici entrambe le squadre: la Francia blinderebbe il primo posto nel gruppo C, mentre la Danimarca si assicurerebbe la qualificazione per gli ottavi di Russia 2018. Quotisti e scommettitori, però, protendono per una partita “vera” domani sera, con i Bleus in netto vantaggio sugli avversari nonostante il robusto turnover previsto da Didier Deschamps. Sul tabellone 888sport.it, il «2» della Francia allo stadio Luzhniki è offerto a 2,25 ed è stato scelto nel 50% delle scommesse; sceltissimo, prevedibilmente, anche il segno «X» (dato a 2,60), pronosticato nel 45% dei casi, mentre sul colpo danese è andato solo il 5% delle giocate (a 4,60). Nei sei confronti diretti disputati dal 2000 a oggi sono stati cinque i No Goal: un’altra partita con almeno una delle due squadre a zero reti è in quota a 1,68.