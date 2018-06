Si chiude oggi con le sfide del terzo turno dei Gruppi G e H il programma della fase a gironi del Mondiale in Russia. Alle 16 in campo Giappone-Polonia e Senegal-Colombia. Scontro diretto tra i 'Leoni della Teranga' e la formazione di Pekerman: in palio il pass per gli ottavi; il Giappone va a caccia del bottino contro la già eliminata Polonia di Nawalka per conquistare il primo posto del raggruppamento. Alle 20, scontro tra titani a Kaliningrad: Inghilterra e Belgio si sfidano per il primato del Girone G. Nell'altra sfida, il Panama va a caccia del primo storico punto nel Mondiale contro la Tunisia.



LE PROBABILI FORMAZIONI:



GIAPPONE (4-2-3-1): Kawashima; Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo; Shibasaki, Hasebe; Haraguchi, Kagawa, Inui; Osako. All.: Nishino

POLONIA (3-4-3): Szczesny; Piszczek, Bednarek, Pazdan; Bereszynski, Goralski, Krychowiak, Rybus; Zielinski, Lewandowski, Kownacki. All. Nawalka



SENEGAL (4-3-3): K.N’Diaye; Wagué, Sané, Koulibaly, Sabaly; NDiaye, Gana Gueye, A. N’Diaye, Mané, Niang, Sarr. All.: Cissé

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, Mina, Mojica, Sánchez; Barrios, Aguilar; Cuadrado, James Rodriguez, Quintero; Falcao. All. Pekerman



INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Jones, Stones, Cahill; Alexander-Arnold, Dele Alli, Dier, Lingard, Rose; Kane, Rashford. All. Southgate

BELGIO (3-4-3): Courtois; Kompany, Boyata, Vermaelen; Januzaj, Fellaini, Dembelé, Carrasco; Tielemans, T. Hazard; Batshuayi. All. Martinez



PANAMA (4-2-3-1): Penedo; Murillo, Escobar, R. Torres, Davis; Gomez, Godoy; Barcenas, Cooper, J. Rodriguez; Perez. All. Gomez

TUNISIA (4-2-3-1): Ben Mustapha; Nagguez, Meriah, Benalouane, Maaloul; Sassi, Skhiri; Badri, Khaoui, Ben Youssef F.; Khazri. All. Maaloul



DOVE VEDERLE IN TV - Alle 16 Senegal-Colombia sarà visibile su Italia 1, mentre in contemporanea Giappone-Polonia sarà trasmessa sul canale 20. In serata, Inghilterra-Belgio in diretta su Italia 1, invece Tunisia-Panama sul canale 20.