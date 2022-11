Al via la terza e ultima giornata della fase a gironi dei Mondiali e i primi verdetti arriveranno dal gruppo A, in campo alle 16. Fari puntati su Olanda-Qatar: gli Oranje di Van Gaal, a 4 punti vogliono mettere l'ultimo mattone per garantirsi l'accesso agli ottavi di finale; dall'altra parte i padroni di casa sono già aritmeticamente eliminati, l'obiettivo è non chiudere con zero punti l'avventura mondiale.



Fischio d'inizio alle 16, su Calciomercatao.com la diretta di Olanda-Qatar.