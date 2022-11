Olanda-Qatar (calcio d'inizio alle ore 16 italiane in diretta su Rai1 e RaiPlay) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo A ai Mondiali. Si gioca all'Al Bayt Stadium di Al Khor. L'Olanda è in testa con 4 punti in classifica come l'Ecuador, mentre i padroni di casa del Qatar sono ancora inchiodati a quota zero.



PROBABILI FORMAZIONI



OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Gakpo; Depay, Klaassen. CT: Van Gaal.



QATAR (5-3-2): Barsham; Ro-Ro, Bassam, Khoukhi, Hassan, Ahmed; Al Haydos, Boudiaf, Madibo; Afif, Almoez. CT: Sanchez.



Arbitro: Bakary Gassama, assistenti Elvis Noupue e Mahmoud Ahmed Kamel Abo El Regal, Ning Ma quarto uomo, Jyied e Zourak al Var.