Un po' d'Italia all'inaugurazione del Mondiale in Qatar. Nella gara di apertura di domenica 20 novembre tra i padroni di casa e l'Ecuador, alle ore 17, ci sarà infatti un azzurro ad arbitrare. Si tratta di Daniele Orsato: il fischietto italiano è stato designato per la sfida dell'Al Bayt Stadium di Al Khor.



IL PROFILO - L'arbitro veneto, 47 anni, è presente nella lista Fifa dal 2010 ed è stato al Var nella scorsa edizione della Coppa del Mondo, quella andata in scena in Russia nel 2018. Una piccola consolazione per l'Italia, che non sarà ai blocchi di partenza della manifestazione dopo la sconfitta nella semifinale playoff contro la Macedonia del Nord.