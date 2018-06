È salito alla ribalta grazie al successo a sorpresa sulla Germania e ora il Messico si prende la scena anche nelle quote dei bookmaker. Alla vigilia della sfida contro la Corea del Sud, secondo appuntamento di Russia 2018, il Tricolor guida le scommesse sulla squadra che conquisterà il primo posto nel gruppo F: la squadra di Osorio è favorita a 1,62 sul tabellone 888sport.it, proprio davanti alla Germania (scivolata a 4,25) e Svezia (5,00), con la Corea del Sud lontanissima a 50 volte la posta. Divario pesante anche per l’«1X2» della partita di domani: il «2» del Messico vola a 1,68, per pareggio e Corea l’offerta sale a 3,60 e 5,60. Un occhio di riguardo va a Hirving Lozano, autore del gol decisivo contro la Germania: l’attaccante del Psv è primo nelle scommesse sul miglior marcatore del Messico nel Mondiale, a 2,00, seguito a 6,00 dal “Chicharito” Hernandez a 6,50. Con entrambi in campo alla Rostov Arena, in tabellone vola anche l’Over (almeno tre reti complessive) a 1,60, mentre per il Goal (entrambe le squadre a segno) si sale a 2,25.