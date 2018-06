Era una delle favorite alla vittoria del Mondiale, ora è vicina a una clamorosa eliminazione già alla prima fase: è la parabola dell’Argentina che, dopo il pareggio per 1-1 contro l'Islanda e la sonora sconfitta subita per 3-0 contro la Croazia, con la Nigeria deve vincere per forza e sperare che l’Islanda non faccia altrettanto con i croati. Gara da dentro o fuori dunque e, a guardare il pronostico di Sisal Matchpoint, l’Albiceleste stavolta non tradira?: la vittoria dei sudamericani e? a 1.55, si sale a 6.00 per il successo nigeriano, il segno X – che potrebbe bastare per la qualificazione degli africani - paga 4.25. Messi e compagni hanno dalla loro anche le quote sulla qualificazione agli ottavi, offerta a 1.75 contro il 2.00 dell’eliminazione. A 1.75 anche il passaggio ai quarti degli argentini in accoppiata con la Croazia, più probabile del duo Croazia – Nigeria, dato agli ottavi a 2.75. La doppietta di Messi vale 6.50 mentre la rete su punizione diretta è offerta a 6.00. Su Sisal Matchpoint si può puntare anche sull’eventuale sostituzione de La Pulce nel match, proposta a 2.60, a 1.40 l’opzione che resti in campo per tutta la gara. Per dare più consistenza ad un attacco finora sterile, potrebbero avere chance i due juventini Higuain e Dybala. I due bianconeri sarebbero in pole position nella formazione titolare e le loro reti sono offerte rispettivamente a 2.50 e 3.00.