Si stringe sempre di più il cerchio a Russia 2018. Dopo la pausa, si torna in campo con due quarti di finale da brivido. Si comincia con Uruguay-Francia: Tabarez e i suoi hanno mandato a casa Messi, la squadra di Deschamps ha eliminato Ronaldo. La Celeste, però, dovrà fare a meno di bomber Cavani e allora la bilancia del pronostico pende dalla parte francese. Per i bookmaker di Sisal Matchpoint, si legge in una nota, a conquistare la semifinale saranno i Blues, vincenti nel match a 2.00 e favoriti nel passaggio turno a 1.45. L’Uruguay, dopo aver eliminato il Portogallo, vuole provare a sorprendere ancora, ma la vittoria è a 4.50 e il passaggio turno a 2.70. Anche gli scommettitori si fidano più della Francia: il 66% ha puntato sul segno 2 nel match e 9 su 10 sul passaggio turno degli uomini di Deschamps. Come nella gara con l’Argentina, Mbappé potrebbe essere l’arma in più francese. Dopo aver nettamente vinto la sfida con Messi, il talento francese cercherà di prevalere anche su Suarez, chi sarà più decisivo? Nella Grande Sfida del goal, i due sono alla pari a quota 4.00 mentre lo stesso numero di reti vale 1.67.