Dopo 60 partite, dalle semifinali cambia il pallone dei Mondiali in Qatar. Arriva "Al Hilm", "il sogno", che prende il posto di "Al Rihla" ("il viaggio").



"Il pallone presenta gli ultimi progressi nel design e la stessa tecnologia di Adidas già propria di Al Rihla e che durante questa Coppa del Mondo ha aiutato molto gli arbitri a prendere decisioni più rapidamente e correttamente - spiega il comunicato stampa rilasciato dalla Fifa - La nuova tecnologia combina l'intelligenza artificiale con i dati forniti dall'unità di misura inerziale situata al centro del pallone. Essendo collegata al sistema semiautomatico di rilevamento del fuorigioco, consente di verificare l'esatto momento in cui la palla viene giocata anche in distanze minime di offside".