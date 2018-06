Erano le due favorite nel Girone H dei Mondiali, ma dopo gli inaspettati ko del primo turno, Polonia e Colombia si affrontano in un match che sa di ultima spiaggia. Perdere sarebbe fatale, ma anche un pareggio è rischiosissimo. Le quote Snai, a riguardo, sono in equilibrio, ma concedono un leggero favore ai Cafeteros, dati a 2,25, che hanno vinto tre dei cinque scontri diretti. Due le vittorie polacche, la terza pagherebbe 3,30. Il segno «X», mai arrivato tra le due formazioni, viaggia invece a 3,35. Colombia in vantaggio anche nelle scommesse sulla qualificazione al prossimo turno, a 2,50, contro il 2,75 sulla Polonia. Le statistiche dicono che tra le due i gol non mancano quasi mai: in cinque incontri, quattro volte è arrivato l'Over, un altro match con almeno tre reti complessive vale 2,10. Quanto ai nomi dei marcatori, i più attesi sono i più probabili a lasciare il segno: Robert Lewandowski è a 2,25, Radamel Falcao a 2,50.