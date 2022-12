I primi quattro turni a eliminazione diretta non hanno prodotto sorprese ai Mondiali 2022. Olanda, Argentina, Francia e Inghilterra attendono le prossime quattro sorelle che, da venerdì prossimo, si contenderanno il titolo iridato. Giappone e Croazia aprono oggi le danze con i croati decisamente favoriti. Gli esperti vedono il successo di Kramaric e compagni a 2,10 contro il 3,90 dei nipponici mentre si scende a 3,25 per il pareggio. Croazia avanti anche nel passaggio turno dato a 1,57 rispetto al 2,40 del Giappone. Piccolo dato statistico: quando i biancorossi passano il girone arrivano almeno in semifinale come accaduto nel 1998 e nel 2018. La gara potrebbe protrarsi oltre il novantesimo visto che, quattro anni fa, la Croazia ha sempre giocato almeno i supplementari nella fase a eliminazione diretta: ipotesi che si gioca a 3,25. Non è da escludere neanche un gol da fuori area offerto a 3,00. Andrej Kramaric è il terminale offensivo della formazione di Dalic e una sua doppietta come contro il Canada pagherebbe 15 volte la posta. Il Giappone, al contrario, si affida a Ritsu Doan, due volte a segno finora e sempre nella seconda parte di gara: un’altra rete nella ripresa è data a 10. È invece una grande classica del calcio europeo la sfida che mette di fronte Portogallo e Svizzera e che, domani, chiuderà il programma degli ottavi di finale al Mondiale. Gli esperti vedono favorita la formazione di Fernando Santos vincente a 1,95 contro il 4,25 dei rossocrociati e il 3,30 del pareggio. Divisione della posta uscita peraltro solo in 5 occasioni sui 25 precedenti. Cristiano Ronaldo e compagni sono avanti anche per approdare tra le migliori otto del mondo visto che il loro passaggio turno si gioca a 1,45 contro il 2,57 della Svizzera. Difficilmente uno dei due portieri resterà imbattuto e così il Goal, a 1,80, si fa preferire leggermente al No Goal, in quota a 1,90. L’ipotesi che il VAR entri in scena è data a 3,00 mentre bisognerà fare attenzione ai cartellini perché un’espulsione è offerta a 4,80. Nonostante il periodo non semplice, Cristiano Ronaldo rimane il maggior candidato a entrare nel tabellino dei marcatori in ambito lusitano: la rete del capitano del Portogallo si gioca a 2,50. Le speranze della Svizzera di arrivare ai quarti di finale di un Mondiale dopo 68 anni sono legate a Breel Embolo, la cui terza marcatura in Qatar è data a 4,00.