Prosegue il programma dei Mondiali di Russia e dopo lo strepitoso Cristiano Ronaldo, protagonista nel 3-3 fra Portogallo e Spagna, altri campioni di livello globale sono attesi in campo oggi per le 4 gare dei gruppi C e D. Si parte alle 12 con Griezmann e Pogba in Francia-Australia poi sarà la volta di Messi alle 15 in Argentina-Islanda. Alle 18 Eriksen si giocherà Perù-Danimarca mentre chiude il programma alle 21 Croazia-Nigeria con Modric, Perisic e Brozovic.





PROBABILI FORMAZIONI:

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Sidibè, Varane, Umtiti, Mendy; Kantè, Pogba, Matuidi; Mbappè, Griezmann, Dembelè.

AUSTRALIA (4-2-1-3): Jones; Risdon, Milligan, Sainsbury, Behich; Luongo, Mooy; Rogic; Leckle, Juric, Kruse.



ARGENTINA (4-2-3-1): Caballero; Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Mascherano, Biglia; Meza, Messi, Di Maria, Aguero.

ISLANDA (4-4-2): Halldorsson; Saevarsson, Arnason, R. Sigurdsson, Magnusson; Gudmunsson, J. Gunnarsson, G. Sigurdsson, Bjarnason; Finnbogason, Bodvarsson.



PERU' (4-2-3-1): Gallese; Advincula, Rodriguez, Ramos, Trauco; Yotun, Tapia; Carrillo, Cueva, Farfan; Guerrero

DANIMARCA (4-2-3-1): Schmeichel; Dalsgaard; Christensen, Kjaer, Stryger; Kvist, Delaney; Pione Sisto, Eriksen, Poulsen; Jorgensen.



CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Brozovic, Rakitic; Rebic, Modrig, Perisic; Mandzukic.

NIGERIA (4-2-3-1): Uzoho; Shehu, Balogun, Troost-Ekong, Idowu; Onazi, Ndidi; Iwobi, Mikel, Moses; Ighalo.





DOVE VEDERLE:

Tutta la programmazione di oggi andrà in diretta in chiaro e in esclusiva su Italia 1 e su Mediaset Extra (alcune gare con il commento della Gialappa's Band. La gara tra Francia e Australia sarà visibile in diretta esclusiva a partire dalle 12, Argentina-Isalanda dalle 15. Perù-Danimarca prenderà il via alle 18 mentre chiuderà il programma Croazia-Nigeria alle 21.