La FIFA ha comunicato le procedure dei sorteggi per i gironi della Coppa del Mondo del 2022 che si terranno a Doha il primo aprile alle 19 locali. Un sorteggio in cui ci saranno anche tre incognite dovute agli spareggi intercontinentali che si terranno a metà giugno fra le squadre provenienti dalle federazioni AFC, CONCACAF, CONMEBOL, e OFC e l'ultima qualificata della UEFA, visto lo slittamento a giugno dei play off in cui era impegnata l'Ucraina.



Questa sarà la suddivisione nelle quattro urne:

Prima fascia: faranno parte della prima fascia il Qatar (nazionale ospitante) e le prime sette del ranking.

Seconda fascia: faranno parte della seconda fascia le squadre che occupano le posizioni dalla 8ª alla 15ª del ranking

Terza fascia: faranno parte della terza fascia le squadre dalla 16ª posizione alla 23ª

Quarta fascia: faranno parte della quarta fascia le squadre dalla 24ª alla 28ª, più le restanti tre che saranno decretate dagli spareggi internazionali.



Gli spareggi intercontinentali, appunto, si disputeranno dal 13 al 14 giugno in Qatar con nazionale uscente dell'AFC che sfiderà quella della CONMEBOL e la rappresentativa del CONCACAF che affronterà quella dell'OFC. Per quanto riguarda la qualificazione per gli spareggi UEFA la decisione verrà presa l'8 marzo dall'Ufficio di presidenza del Comitato Organizzatore FIFA. La gara si terrà presumibilmente tra maggio e giugno.