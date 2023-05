Sono partiti i Mondiali U20, di scena quest’anno in Argentina. E per la Nazionale italiana non potevano iniziare meglio di così: la squadra di Nunziata ha schiantato nel primo tempo i pari età del Brasile e ha retto al ritorno dei verdeoro. Fucina di talenti e palcoscenico per mettersi in mostra, questa competizione ha storicamente visto i primi passi di alcuni dei più grandi talenti del calcio internazionale. Ma non tutti sono stati capaci di vincere la competizione e ancora meno sono quelli poi ripetutisi coi grandi. Nella GALLERY sottostante la lista di chi è stato in grado di vincere Mondiali u20 e Mondiali: presenti fenomeni come Maradona e Messi, ma anche tante sorprese…