La sfida Messi-Neymar rimbalza di quota in quota: il duello è acceso anche nella scommessa giocata sul miglior giocatore del Mondiale. Messi ottenne il riconoscimento nel 2014, magra consolazione dopo la scialba finale giocata con la Germania: il suo bis è dato a 9 volte la posta su SNAI, mentre il trionfo di Neymar scende a 7,50. Offerta a doppia cifra per Cristiano Ronaldo, dato a 15,00 alla pari con Griezmann. Infine, in lavagna c’è anche la giocata sul miglior gol della manifestazione dove Messi, che nel 2014 entrò in top ten con i gol a Bosnia e Nigeria, è un soffio avanti al suo rivale. Su di lui si punta a 8,00, mentre per Neymar la quota sale a 10 contro 1, così come per Cristiano Ronaldo.