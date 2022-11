Già alla sfida del dentro o fuori, alladelin Qatar. Ladi Hansnon può sbagliare, nel match dell'Al Bayt Stadium di Al Khor, valido per ildopo l'incredibile sconfitta dell'esordio contro il Giappone: di fronte però c'è ladi, reduce dalla goleada inferta alla Costa Rica e vogliosa di chiudere i conti per il passaggio agli ottavi, con una giornata di anticipo e da prima in classifica. Partita che si preannuncia al cardiopalma, tra due delle migliori nazionali europee e date per favorite per la vittoria della competizione. Dopo la clamorosa sconfitta arrivata in mattinata da parte dei nipponici contro i centroamericani, un ko per i tedeschi significherebbe eliminazione a un passo mentre un pari lascerebbe grande speranza, mentre una sconfitta per gli spagnoli vorrebbe dire rimettere tutto in gioco in vista dell'ultima giornata. Primo vero spareggio del Mondiale: Luis Enrique conferma l'undici dell'esordio, con Asensio falso 9, così come Flick punta ancora su Havertz centravanti.Quello tra Spagna e Germania sarà l'incrocio numero 26 della storia. Il bilancio è praticamente in equilibrio con nove successi dei tedeschi, uno in più rispetto agli iberici e ai pareggi. Gli uomini di Flick vogliono riscattare la debacle dell'ultimo incrocio ufficiale contro la Spagna: era il 17 novembre 2020 e in Nations League le Furie Rosse si imposero col risultato nettissimo di 6-0. Un risultato incredibile, che la Germania vuole cancellare ad ogni costo, magari proprio con un successo sugli uomini di Luis Enrique, L'ultimo precedente ai Mondiali risale al 2010, in Sudafrica: anche in quell'occasione, ad imporsi fu la Spagna, che grazie ad una rete di Carles Puyol ebbe la meglio sulla Germania in semifinale e conquistò il pass per l'ultimo atto della competizione iridata.Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo.Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Gundogan, Musiala; Muller.