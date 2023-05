Non potevano iniziare meglio i Mondiali U20 per l'Italia. La squadra di Nunziata ha battuto i favoritissimi del Brasile, rifilandogli tre gol nel primo tempo e resistendo al ritorno dei verdeoro. Ora Casadei e compagni sono attesi dalla seconda sfida, quella contro la Nigeria. La partita si terrà mercoledì 24 maggio, allo stadio ‘Malvinas Argentinas’ di Mendoza, e verrà trasmessa in diretta su Rai Sport HD, canale 58 DT a partire dalle 19.50, ora italiana. Con una ulteriore vittoria, gli azzurrini accederebbero matematicamente agli ottavi con una giornata di anticipo.