Buona la prima per l'Italia al Mondiale Under 20. Gli Azzurrini battono 3-2 il Brasile all'Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza. L'uomo-partita è il centrocampista Casadei (ex Inter), autore dell'assist per il vantaggio di Prati e della doppietta che porta la nazionale di Nunziata sul 3-0 nel primo tempo. Poi nella ripresa i verdeoro accorciano le distanze con la doppietta di Marcos Leonardo.



Mondiale Under 20 - Prima giornata



Italia-Brasile 3-2

GOL: 11' Prati, 28' e 35' rig. Casadei, 72' e 87' Marcos Leonardo.