A un passo dal sogno della finale, l'Italia Under 20 di Carmine Nunziata vuole continuare a stupire nel Mondiale Under 20 e dopo aver superato il "girone della morte" con Nigeria e Brasile e dopo aver superato prima l'Inghilterra agli ottavi e poi la Colombia ai quarti, è pronta a giocarsi una semiginale storica. Questa sera a partire dalle 23 ora italiana, Casadei, Baldanzi e compagni affronteranno allo stadio 'Diego Armando Maradona' di La Plata in Argentina i parietà della Corea del Sud che hanno eliminato proprio la Nigeria che è stata l'unica formazione nel torneo a sconfiggere gli azzurrini.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Italia-Corea del Sud, con calcio d'inizio a partire dalle 23 ora italiana al 'Diego Armando Maradona' di La Plata sarà trasmessa in eslcusiva tv in chiaro dalla Rai che la trasmetterà su Rai 2. In streaming da tablet, smartphone e pc sarà visibile attraverso l'app e il sito di RaiPlay.



PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane; Baldanzi; Ambrosino, Esposito.

COREA DEL SUD (4-4-1-1): Jun-hong Kim; Changwoo Park, Seok-Hyun Choi, Ji-Soo Kim; Seo-Joon Bae; Yong-Hak Kim; Chan-Wook Lee; Sang-Yun Kang; Seon-Jin Kang; Seung-Won Lee; Young-Jun Lee.