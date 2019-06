Dopo l'amara eliminazione contro l'Ucraina, arrivata al termine di una gara che ha visto il gol annullato (con qualche dubbio) a Gianluca Scamacca nei minuti di recupero, la Nazionale Under 20 del ct Nicolato affronta oggi l'Ecuador per la finale 3°-4° posto nei Mondiali di categoria in Polonia. Fischio d'inizio alle 20.30 a Gdynia, in quella che sarà la riedizione della sfida giocata nella fase a gironi, dove a prevalere furono gli azzurri grazie a Pinamonti. Proprio l'attaccante di proprietà dell'Inter sarà il grande assente di serata, a causa di un infortunio, ufficializzato dopo aver raggiunto il ritiro dell'Under 21. Insieme a lui, come ha affermato Nicolato, mancheranno Scamacca, Bellanova e Frattesi.



ITALIA-ECUADOR, LE PROBABILI FORMAZIONI:



ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Candela, Alberico, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Capone, Gori. A disposizione: Carnesecchi, Loria, Buongiorno, Bettella, Bellanova, Frattesi, Colpani, Olivieri, Scamacca. CT: Paolo Nicolato.



ECUADOR (4-2-3-1): Ramirez; J. Espinoza, Porozo, Vallecilla, Palacios Espinoza; Quintero, Cifuentes; Alvarado, Rezabala, Plata; Campana. A disposizione: Bellolio, Lara, Mina, Castillo, Loor, Alcivar, Estupinan, Arce, Plaza, Segura. CT: Jorge Celico.