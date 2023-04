Sono terminati i sorteggi della fase a gironi dei Mondiali Under 20 che si terranno dal 20 maggio all'11 giugno in Argentina. L'Italia, che era testa di serie, è stata inserita nel gruppo D con Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana. In pratica, il peggior esito possibile, visto che gli africani sono storicamente molto forti a livello giovanile e visti gli altri raggruppamenti.



I GIRONI



Gruppo A: Argentina, Uzbekistan, Guatemala, Nuova Zelanda.

Gruppo B: Stati Uniti, Ecuador, Fiji, Slovacchia.

Gruppo C: Senegal, Giappone, Israele, Colombia.

Gruppo D: Italia, Brasile, Nigeria, Repubblica Dominicana.

Gruppo E: Uruguay, Iraq, Inghilterra, Tunisia.

Gruppo F: Francia, Corea del Sud, Gambia, Honduras.



Ecco il commento del tecnico azzurro Carmine Nunziata: ​"Non poteva capitarci girone peggiore, ma allo stesso modo non credo che le nostre avversarie possano essere felici di incontrarci. Nelle ultime edizioni siamo stati abituati a trovarci di fronte sorteggi sfavorevoli, ma siamo sempre riusciti a cavarcela alla grande. E anche in questo caso ce la giocheremo".