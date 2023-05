Il campionato del Mondo Under 20 in Argentina è arrivato alla fase a eliminazione diretta: da stasera, martedì 30 maggio, le squadre che hanno superato i gironi si affronteranno in gara secca fino all'11 giugno, data della finale. L'Italia del ct Carmine Nunziata e del capocannoniere del torneo Cesare Casadei affronterà l'Inghilterra, prima del suo raggruppamento.



Calendario ottavi di finale



Martedì 30 maggio



19.30 USA-Nuova Zelanda

23.00 Uzbekistan-Israele



Mercoledì 31 maggio



19.30 Brasile-Tunisia

19.30 Colombia-Slovacchia

23.00 Inghilterra-ITALIA, La Plata, diretta Rai

23.00 Argentina-Nigeria



Giovedì 1° giugno



19.30 Gambia-Uruguay

23.00 Ecuador-Corea del Sud



QUARTI DI FINALE: 3-4 giugno



SEMIFINALI: 8 giugno



FINALI: 11 giugno