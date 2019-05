Dopo la vittoria con il Messico, l’Italia U20 vola in vista del secondo appuntamento dei Mondiali di categoria. Domenica pomeriggio, a Bydgoszcz, gli azzurrini troveranno l’Ecuador, l’unica squadra del girone B ad aver vinto il proprio torneo continentale. I sudamericani hanno però pareggiato nel primo impegno contro il Giappone e per gli analisti è l’Italia a partire meglio: un altro successo di Nicolato e i suoi è offerto a 1,90 sul tabellone Stanleybet.it, mentre per segno «X» e «1» l’offerta sale a 3,25 e 3,85. Tutte e due le squadre hanno chiuso con il Goal la partita d’esordio e un altro incontro con entrambe a segno è offerto a 1,85 (stessa quota per il No Goal). Più "contenute" le previsioni sulle reti totali: in questo caso gli analisi dicono Under (a 1,70), mentre per una partita da almeno tre reti complessive la quota è a 2,00.