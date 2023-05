Mercoledì 31 maggio, calcio d'inizio alle 18 locali (le 23 in Italia), la Nazionale Under 20 affronterà l'Inghilterra: bastava un pareggio contro l'Iraq, e pareggio è stato, 0-0. In questo modo, l'Uruguay vincente contro la Tunisia si classifica secondo nel raggruppamento e raggiunge l'altra parte del tabellone.



Sarà dunque ancora Italia contro Inghilterra, dopo la finale di Euro2020 e i vari incroci in Nations League. "Se fosse l'Inghilterra, sarebbe una bella occasione per prenderci la rivincita dopo la sconfitta in semifinale nell'Europeo U19 dello scorso anno", aveva dichiarato il ct azzurro Carmine Nunziata, che dunque può pregustare la vendetta dopo il 3-0 inflitto alla Repubblica Dominicana e il passaggio del turno dietro al Brasile (battuto all'esordio) per via della differenza reti