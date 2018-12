I calciatori del Monopoli, rimasti nella cittadina pugliese per il Natale, hanno trovato una casa dove festeggiare la vigilia: la notizia, una delle più belle della rete in questi giorni di festa, è stata diffusa dallo stesso club pugliese,in sesta posizione nel Girone C di Serie C e protagonista di un filotto di 10 risultati utili consecutivi.



UNA CASA PER IL CENONE - Tre settimane fa alcuni calciatori della rosa allenata da Beppe Scienza (Doudou, Zampa, Gatti e Fabris) avevano chiesto ai loro tifosi di invitarli a cena per Natale per farli sentire meno soli in vista delle due trasferte consecutive in Sicilia durante le feste (il 26 dicembre a Siracusa, il 30 a Catania): la risposta non si è fatta attendere, con i giocatori ospiti dei loro sostenitori tra una partita ai videogames, una serata ai fornelli e un brindisi. Perché "a Monopoli sei a casa"