Intervistato prima da Rai Sport e poi in conferenza stampa, l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella ha commentato così la vittoria sul Monza in Coppa Italia e le prossime mosse di mercato del club.



LA GARA - “Il primo tempo abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a concretizzare. Credo che questa sia stata una vittoria significativa, i ragazzi hanno dato tutto nella ripresa".



VLAHOVIC E MONTIEL - Vlahovic e Montiel erano molto richiesti ma sono rimasti con noi. Montiel è un calciatore che mi piace moltissimo. Sia oggi che col Galatasaray si è visto quanta qualità abbia. Sia Vlahovic che Montiel avranno il loro spazio ma con i giovani bisogna avere pazienza".



MERCATO - "​Mercato? Do indicazioni in base al mio modello di gioco. La società farà il massimo per migliorare la squadra. Ribery? Sogno di avere calciatore funzionali e Ribery credo sia funzionale per tutti. Biraghi? ​Terzic mi dava più garanzie dopo qualche giorno di chiacchiericcio".