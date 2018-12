"Bonucci? La società gli aveva promesso la fascia". Così a Sky Sport, Vincenzo Montella racconta la scelta di Bonucci capitano del suo Milan: "Io gli dissi che si poteva essere capitani anche senza la fascia, a volte lo si è anche di più. Poi mi sono preso del tempo, era una scelta che volevo fare io. Insediatasi la nuova società, però, insistette perché Bonucci diventasse il nuovo capitano, e mi sembrava opportuno che, all'inizio di un nuovo corso, fossero i proprietari a decidere a chi fosse opportuno farla indossare. Ero indeciso tra Bonucci e Biglia, ne parlai anche con Lucas ma non era entusiasta della fascia, probabilmente per via della esperienza negativa alla Lazio".