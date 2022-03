Vincenzo Montella parla a Sky: "Ho commesso degli errori, sono stato ingannato diverse volte, ma questo fa parte del mio lavoro, nel gestire situazioni. Non sono stato bravo ma sono esperienza che ti porti dietro, formative per la persona. Sono dispiaciuto tantissimo per come è finita a Firenze, è stato un ritorno e spesso non sono positivi. C'era un legame con la città e l'ambiente e mi è dispiaciuto tantissimo per com'è andata a finire. Non ho un sogno, ora penso alle ultime partite"