“Kalinic è un giocatore che a me piace tantissimo, era la prima scelta per me, sulla carta un titolare rispetto ad André Silva che a inizio stagione era un’alternativa al nostro centravanti". Lo racconta Vincenzo Montella a Sky Sport sul suo passato al Milan: "L’attaccante è stato comprato alla fine, siamo stati vicini anche a Morata e Batshuayi però la verità è che non ci potevamo permettere spese folli, perciò puntammo su André Silva. L'addio al club? Ringrazio Fassone e Mirabelli, ma forse sarei dovuto andar via a giugno. C'erano tanti segnali in quella direzione...".