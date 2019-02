L'Iran dopo aver disputato un buon mondiale in Russia totalizzando 4 punti nel girone B composto da Spagna, Marocco e Portogallo, pensa già alle qualificazioni per il prossimo campionato del mondo che si svolgerà in Qatar nel 2022. A tal proposito secondo quanto riportato da Tuttosport, la federazione Iraniana ha offerto un triennale all'ex allenatore del Milan Vincenzo Montella. Il tecnico italiano reduce da due esoneri guadagnerebbe un milione e mezzo più bonus legati ai risultati raggiunti dall'Iran. Al momento l'ex giocatore della Roma si è preso qualche giorno di riflessione e a breve comunicherà la sua decisione.