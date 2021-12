Vincenzo Montella, ex giocatore e tecnico della Roma, attuale allenatore in Turchia dell'Adana Demirspor, ha parlato a Radio Rai affrontando vari argomenti in casa giallorossa. Di seguito uno stralcio delle sue parole:



Cosa manca alla Roma?

"Sono sorpreso, mi aspettavo di più e mi dispiace che non sia un momento felice. Serve uno sforzo di tutti per far sì che la squadra segni di più".



È giusto l'atteggiamento di Mourinho che dà la colpa ai giocatori?

"Questo non lo so, è un allenatore strategico. Aiuta sempre i giocatori a rendere al meglio e li fa crescere. Non so cosa dire".



Quel è il centravanti che le piace di più in Italia?

"Dico Abraham che ancora non ha espresso il suo potenziale. Poi c'è Dzeko, sempre una garanzia".